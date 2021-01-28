Участники соцпроекта "Кто, если не мы?" Чашникского района станут наставниками для сверстников

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Участниками соцпроекта "Кто, если не мы?", организованного в Чашникском районе, стали школьники и рабочая молодежь, они будут обучать своих сверстников и вовлекать их в волонтерскую деятельность. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чашникского райисполкома Галина Авижа.

Юные активисты из школ Чашникского района, представители молодежной палаты и райисполкома, БРСМ, комиссии по делам несовершеннолетних, районной организации Красного Креста, коллектива средней школы №4 райцентра вместе работают над реализацией пилотного социального проекта волонтерского движения "Кто, если не мы?". "Этот проект предусматривает участие молодежи в активной жизни своих школ, предприятий, всего района. Сообща разрабатываем план на этот год. Многие мероприятия будут приурочены к значимым датам и государственным праздникам. Например, помощь волонтеров ветеранам накануне Дня Победы", - рассказала Галина Авижа.

Добровольная помощь участникам войны - не единственное направление, в котором будут работать молодые люди. "Из числа активистов выберут представителей всех школ и предприятий. Они будут проходить обучение в РОВД, МЧС, получать консультации медиков и других служб, а потом самостоятельно вести уроки безопасности и здоровья. Мальчики и девочки, представители работающей молодежи будут рассказывать друзьям о вреде пагубных привычек по принципу "равный обучает равного". Ребята лучше воспринимают информацию, полученную от наставников-сверстников. Когда "преподаватель" из их окружения говорит на их языке, использует доступные примеры, то проще достичь взаимопонимания", - поделилась главный идеолог Чашникского района. Она добавила, что участники соцпроекта планируют флешмобы за здоровый образ жизни, различные тренинги, встречи с интересными людьми, субботники, трудовые десанты, турпоходы.

Также молодежь возьмет своеобразное шефство над своими сверстниками из неблагополучных семей, сиротами и теми, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации. "Рассказать взрослому о своих проблемах, например, подростку очень нелегко. И чтобы дети не оставались наедине со своими проблемами, в качестве дружеской помощи наши активисты будут организовывать встречи в небольшом кругу. Они смогут вместе обсудить волнующие вопросы, вовлечь ребят в общественно-полезную деятельность. Ведь зачастую дети сворачивают на деструктивный путь потому, что не чувствуют своей значимости в ближайшем окружении", - отметила Галина Авижа.

Главный девиз этого социального проекта - найди того, кто нуждается в твоей помощи. Школьники и представители работающей молодежи Чашникского района понимают, какая ответственность ложится на плечи. Они сами должны показывать пример во всем. "Мы надеемся, что проект "Кто, если не мы?" раскроет потенциал подрастающего поколения. Его участники увидят, что не нужно больших затрат на то, чтобы поддержать друга в беде, помочь старшему. И что иногда простое "спасибо" ценнее всяких наград", - выразила свое мнение Галина Авижа.-0-