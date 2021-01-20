Участники ВНС от союза молодежи встретятся со студентами и учащимися Гродненской области

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области участники Всебелорусского народного собрания от БРСМ проведут серию встреч с учащейся и работающей молодежью. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Первая встреча состоится 21 января в областном центре в стенах Гродненского государственного аграрного университета. Студенты познакомятся с участниками Всебелорусского народного собрания. Планируется обсудить основные направления и вопросы, волнующие сегодня молодежь.

"Молодежь активно принимает участие в политической жизни государства. Диалоговые площадки дают возможность каждому быть услышанным. А перед участниками Всебелорусского народного собрания стоит ответственная задача - донести предложения молодежи властям", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек.

Подобные встречи, в том числе с учащейся и работающей молодежью, пройдут во всех районах Гродненской области.

Гродненскую областную организацию ОО "БРСМ" на Всебелорусском народном собрании представит 21 человек. Кандидатов - 12 юношей и 9 девушек - выдвинули на Пленуме организации, который прошел в конце декабря.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-