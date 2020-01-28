Участники "Звездного похода" присоединились к акции "Во славу общей Победы!"

28 января, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участники интернационального 55-го "Звездного похода" сегодня присоединились к митингу на воинском мемориале в деревне Шапуры Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественной церемонии 15 студентов БГПУ и Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ) возложили цветы к мемориалу и приняли участие в республиканской акции "Во славу общей Победы!". Землю с воинского захоронения в Витебском районе после приезда в Минск молодые люди передадут для помещения в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Земля с места захоронения в руках правнука Адиля Егинбая

Декан исторического факультета БГПУ кандидат исторических наук Вероника Скок отметила, что 9 мая для Беларуси - особенный праздник. "В истории человечества не было более трагичного и судьбоносного события, чем Вторая мировая война, - отметила она. - Наши предки победили, потому что были вместе, плечом к плечу. Сегодня в интернациональных звездных отрядах стоят русские и белорусы, узбеки и казахи - правнуки тех, кто ценой своей жизни защитил наше право на мирное небо".

Председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин передает землю правнуку погибшего во время Великой Отечественной войны солдата Адилю Егинбаю

Председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин

Среди участников "Звездного похода" - студент третьего курса исторического факультета ЕНУ Адиль Егинбай. Его прадед Камали Жуваншпаев похоронен в Шапурах. "Очень волнительно находиться здесь, ведь я первый из своего рода, кто приехал почтить память нашего великого предка. Семья Жуваншпаевых пережила трагедию: все четыре сына, которые отправились на войну, не вернулись домой. На протяжении 75 лет потомки искали места захоронения своих дедов", - сказал Адиль Егинбай. Его прадед освобождал Беларусь, Украину, страны Балтии и погиб весной 1944 года.

Правнук погибшего во время Великой Отечественной войны солдата Адиль Егинбай

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка с 27 по 31 января проводит интернациональный 55-й "Звездный поход" студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 300 человек посетят районы Беларуси. Во время похода участники встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. Также студенты выступят с концертами в школах, проведут встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.-0-

Фото Александра Хитрова