Участники "Звездного похода" присоединились к акции "Во славу общей Победы!"

28 января, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участники интернационального 55-го "Звездного похода" сегодня присоединились к митингу на воинском мемориале в деревне Шапуры Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время торжественной церемонии 15 студентов БГПУ и Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ) возложили цветы к мемориалу и приняли участие в республиканской акции "Во славу общей Победы!". Землю с воинского захоронения в Витебском районе после приезда в Минск молодые люди передадут для помещения в крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Декан исторического факультета БГПУ кандидат исторических наук Вероника Скок отметила, что 9 мая для Беларуси - особенный праздник. "В истории человечества не было более трагичного и судьбоносного события, чем Вторая мировая война, - отметила она. - Наши предки победили, потому что были вместе, плечом к плечу. Сегодня в интернациональных звездных отрядах стоят русские и белорусы, узбеки и казахи - правнуки тех, кто ценой своей жизни защитил наше право на мирное небо".
Среди участников "Звездного похода" - студент третьего курса исторического факультета ЕНУ Адиль Егинбай. Его прадед Камали Жуваншпаев похоронен в Шапурах. "Очень волнительно находиться здесь, ведь я первый из своего рода, кто приехал почтить память нашего великого предка. Семья Жуваншпаевых пережила трагедию: все четыре сына, которые отправились на войну, не вернулись домой. На протяжении 75 лет потомки искали места захоронения своих дедов", - сказал Адиль Егинбай. Его прадед освобождал Беларусь, Украину, страны Балтии и погиб весной 1944 года.
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка с 27 по 31 января проводит интернациональный 55-й "Звездный поход" студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 300 человек посетят районы Беларуси. Во время похода участники встретятся с ветеранами, окажут им шефскую помощь, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. Также студенты выступят с концертами в школах, проведут встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.-0-
Фото Александра Хитрова