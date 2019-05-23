Участников из Беларуси, России, Латвии соберет в Витебске фестиваль "Солдаты Отечества"

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 25-26 мая пройдет II Международный фестиваль военно-патриотической песни "Солдаты Отечества", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

Форум, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, соберет около 60 участников из Беларуси, России и Латвии. Главной площадкой первого конкурсного дня станет сцена Витебской областной филармонии, на которой конкурсанты, возраст которых ограничен одной планкой - от 18 лет, выступят в категориях "Исполнители авторской песни", "Вокальные и вокально-инструментальные группы", "Исполнители песен профессиональных композиторов и поэтов". Церемония награждения победителей и обладателя Гран-при, гала-концерт лучших исполнителей состоятся 26 мая в Летнем амфитеатре.

В состав жюри традиционно привлекаются деятели культуры и искусства, представители ветеранских организаций. В нынешнем году в жюри вошли председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств – участников СНГ Александр Ковалев, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, народный артист Украины Владимир Коваленко, заслуженная артистка России Ирина Савицкая.

Фестиваль носит ярко выраженную патриотическую направленность, служит укреплению гражданственности и патриотизма, поэтому вход на концерты бесплатный, подчеркнули в оргкомитете.

Организаторы - Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ, Международный Союз общественных объединений "Общественный Комитет ветеранов войн", Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов, Общероссийская общественная организация "Ветераны боевых действий России", Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане и Витебская областная организация "Ветераны десантных войск и сил специальных операций".-0-