Участников из пяти стран соберет турнир энергетиков по мини-футболу в Витебске

8 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетиков из пяти стран соберет международный турнир по мини-футболу в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Торжественное открытие 26-го турнира, посвященного 65-летию образования профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности, состоится сегодня в спортивном зале ЦСК ФК "Витебск". Сами же соревнования энергетиков Беларуси, России, Украины, Молдовы и Латвии будут проводиться на разных спортивных площадках Витебска и Новолукомля (Чашникский район) по 11 ноября. О намерении принять участие в состязаниях заявили 28 команд, в том числе 9 дружин ветеранов (старше 40 лет). Всего ожидается около 400 спортсменов.

"Ежегодный турнир за свою многолетнюю историю стал визитной карточкой белорусских энергетиков. Ранее футболистов принимал Новолукомль, но количество участников значительно выросло, поэтому состязание пройдет еще и в Витебске. В разные годы в турнире принимали участие представители Литвы, Франции, Китая, Венгрии и других стран", - добавили организаторы.

Спортивные баталии будут проходить 4 дня. Помимо соревновательной для участников организуют культурную программу. Во время нее они смогут побывать на обзорных экскурсиях по Витебску, посетить музеи.

Организаторами турнира выступает республиканский комитет Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.-0-