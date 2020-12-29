Участников Всебелорусского народного собрания начали выдвигать в Гомеле

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области сегодня началось выдвижение участников VI Всебелорусского народного собрания. Одними из первых определяли представителей от Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Всего от областного центра планируется делегировать 75 человек. Треть из них уже выдвинута и согласована сегодня на сессии Гомельского городского Совета депутатов. 15 депутатов Гомельского городского и 10 - областного Советов депутатов уже утверждены в качестве участников VI Всебелорусского народного собрания. Среди них есть представители промышленной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, образования, здравоохранения и культуры.

Как уточнили в отделе организационно-кадровой работы Гомельского горисполкома, предусмотрено два способа выдвижения: от советов депутатов и от общественных объединений. Позже оставшуюся часть представителей областного центра будут выдвигать органы управления общественных организаций.

Чтобы объективно подойти к оценке достижений и перспектив развития, в составе делегации будут представители разных направлений - от работников предприятий, социальной сферы до госслужащих.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Соответствующий указ о его созыве глава государства подписал 28 декабря. На обсуждение участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.-0-