Участница педсовета: изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинных патриотов 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинных патриотов. Об этом сказала учитель истории СШ №1 Лиды Наталья Лиханова сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета , передает корреспондент БЕЛТА.





"Вместе с ребятами мы создаем информационные программы, видеоролики, онлайн-игры, ведем патриотические рубрики в "Инстаграм" и "ВКонтакте", выпускаем газету "Юный пограничник", расширяя представления детей о достижениях страны на современном этапе, проводим мероприятия Школы активного гражданина, - рассказала она. - Ребята встречаются с представителями законодательной и исполнительной власти региона, БРСМ, Белорусского фонда мира, СМИ, руководителями предприятий. Такие открытые диалоги необходимы. Хотелось бы, чтобы в этих встречах активнее участвовали руководители республиканского уровня, парламентарии".





Наталья Лиханова считает, что изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинного патриота. На примерах подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны ребята учатся любить свою страну и защищать ее. Они участвовали в международном видеомосте "Мы помним", где наряду с другими школьниками из Беларуси и России в режиме онлайн рассказали о героическом прошлом своих земляков.





"Мои ребята сами разрабатывают интересные краеведческие проекты. Мы реализуем интернет-проект "Лида - город мужества", размещаем публикации о жизни города в годы войны, о деятельности партизан и подпольщиков, дополняя их фотографиями, архивными документами, - продолжила она. - Расширению кругозора детей об истории и развитии своей родины способствуют экскурсии. Мы любим пешеходные экскурсии, которые проходят у нас под девизом "Увидим сами - поделимся с друзьями". Совместно составляем схемы маршурутов, создаем видеоролики о посещаемых объектах и предлагаем их для просмотра другим".





"В нашем городе реализуется проект "Экономика. Личность, Будущее", в рамках которого школьники знакомятся с современным производством. Думаю, этот проект позволит детям выбрать профессию и увидеть перспективу будущего трудоустройства в регионе, - считает учитель. - В течение 5 лет наша школа реализует областной проект организации экскурсионной деятельности с посещением не менее 4 объектов в год. За это время мы с ребятами смогли посетить Брестскую крепость-герой, Хатынь, "Линию Сталина" и много других знаковых мест Беларуси".





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Она считает, что назрела необходимость государственной программы, которая бы обеспечила финансирование экскурсий в рамках учебных предметов, как история, география, что позволило бы включить всех детей в экскурсионную деятельность.-0-