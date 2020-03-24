Участок для строительства таунхаусов в Гродно ушел с молотка по цене в 100 раз выше начальной

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стоимость участка для строительства таунхаусов в Гродно в результате торгов на аукционе возросла более чем в 100 раз, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на аукционе было выставлено около 10 лотов. Одним из самых лакомых стал участок для строительства группы одноквартирных, блокированных 1-2-этажных жилых домов в районе улиц Малыщинская-Белые Росы-Старомалыщинская-Букетная. Начальная цена за участок площадью около 0,36 га составила чуть более Br2,4 тыс. На него претендовали пять потенциальных покупателей. В итоге участок был продан по цене более чем в 100 раз выше - за Br245 тыс.

"Подобные площадки для индустриального строительства наиболее востребованы в последнее время в Гродно. В конце 2019 - начале 2020 года с аукциона в областном центре было продано около пяти таких участков для строительства жилых домов", - отметил по итогам аукциона заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик. Планируется, что на таких участках будут возведены так называемые таунхаусы - при сопоставимой стоимости с городскими квартирами комфортность проживания в таком жилье выше.

Также на аукционе было реализовано два участка под строительство индивидуального жилья в районах Зарица и Заболоть. За второй из них также развернулись торги. Как итог, стоимость участка площадью около 10 соток возросла в 2 раза с начальных Br16 тыс. до Br32,8 тыс.

Кроме того, был продан участок в районе дома №19 по улице Весенней. При начальной цене в Br46 тыс. стоимость его возросла до Br53 тыс. Условиями продажи участка площадью 0,13 га предусмотрено строительство 2-3- этажного общественного здания с мансардным этажом. На аукционе был реализован и участок в микрорайоне Ольшанка-2 площадью в 0,15 га. Условиями продажи здесь предусмотрено строительство многофункционального здания по индивидуальному проекту с отделением связи и помещениями финансового назначения.

"В 2019 году в Гродно было реализовано свыше 30 участков для создания объектов различной направленности - сфера услуг, производство, жилищное строительство. Бюджет города был пополнен на сумму более Br5 млн", - отметил Андрей Болтрик.

В 2020 году на аукционе планируется выставить не меньшее количество интересных потенциальным инвесторам площадок.-0-