Участок дороги Могилев-Чериков-Костюковичи закроют на ремонт

6 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участок автодороги Могилев - Чериков - Костюковичи закроют на ремонт с 9 марта. Ориентировочный срок работ - 4 месяца. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Как уточнили в ГАИ, участок Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи от поворота на деревню Малая Боровка до пересечения с трассой М-8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины будет закрыт в связи с реконструкцией проезжей части.

Объезд будет организован по Витебскому проспекту, через деревню Любуж с выездом на трассу М-8 и далее на Р-122.-0-