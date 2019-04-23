Участок пр. Янки Купалы в Гродно расширят до 8 полос

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начинается реконструкция одной из основных городских магистралей - участок проспекта Янки Купалы расширят до 8 полос. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Гродноавтодор".

Работы планируется начать с 25 апреля. Реконструирован будет участок проспекта протяженностью около 1,4 км - от развязки на проспекте Клецкова до пересечения с улицей Южной. Необходимость реконструкции обусловлена несколькими факторами. Участок дорог был построен свыше 15 лет назад, сейчас интенсивность движения на нем увеличилась. Это один из основных въездов в город. За эти годы в районах Вишневец и Погораны-Кошевшики возведено много жилья, что также сказалось на загруженности дороги. Кроме того, в непосредственной близости от этого участка дороги возводится крупный торгово-развлекательный центр.

Участок дороги - от проспекта Клецкова до городской больницы №4 - будет расширен до 8 полос. Проектом предусмотрены по 2 основные полосы в каждом направлении, к ним добавят по 2 переходно-скоростные полосы от съездов к развязке. В районе больницы будет построено разрезное кольцо, это позволит пустить к новому торговому центру общественный транспорт.

Реконструкция предусматривает расширение до 4-х полос участка проспекта Янки Купалы от разрезного кольца до перекрестка с улицей Южной. На выезде с улицы Кабяка на этом участке дороги будет добавлена полоса для поворота направо.

Строительные работы связаны с перекрытием движения. Проводиться оно будет в 2 этапа. На первом, с 25 апреля по 27 июля, будет полностью закрыто движение на участке проспекта Янки Купалы от улицы Южной до улицы Кабяка. Также будет закрыто движение на въезд в город от улицы Кабяка до пересечения проспектов Купалы и Клецкова.

Стоимость проекта оценивается в сумму около Br7,5 млн. Завершить основные работы планируется до 15 сентября.-0-