Участок пр.Независимости и ул.Я.Купалы в Минске закроют для транспорта на несколько часов 22 и 24 июля

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22 и 24 июля на несколько часов закроют для транспорта участок проспекта Независимости и улицы Я.Купалы в связи с проведением там массовых мероприятий, приуроченных к Дню пожарной службы Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

По причине проведения праздничных мероприятий 22 июля с 03.00 до 5.30 запрет на движение транспортных средств будет действовать на участке от перекрестка улицы Я.Купалы и улицы Первомайской до проспекта Независимости, а также по правой и левой стороне проспекта Независимости от пересечения улицы Я.Купалы и проспекта Независимости до улицы Козлова.

Ограничения движения планируются на столичных дорогах и 24 июля. Так, с 07.30 до 11.30 дорогу перекроют со стороны Центрального детского парка имени М.Горького по улице Я.Купалы от перекрестка улицы Я.Купалы и улицы Первомайской до проспекта Независимости, а с 10.30 до 11.30 по правой и левой стороне проспекта Независимости от пересечения улицы Я.Купалы и проспекта Независимости до улицы Козлова.-0-