Участок теплосети в Могилеве отключат 24 ноября для устранения повреждения

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок теплосети магистрали по бульвару Непокоренных в Могилеве отключат 24 ноября для устранения повреждения на компенсаторе, сообщили БЕЛТА в РУП "Могилевэнерго".

Отопление и горячая вода с 4.00 до 20.00 будет отсутствовать в жилых домах по ул. Габровская №24, 26, 28, 30, по бульвару Непокоренных №44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 68, 72, 76, 78, 78а, 80, 82, 84; по пр. Пушкинский №69, 69а, 71, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 79, 79а, 79б, детских садах №91, №104, № 89, средней школе №37, КИЗ "Габрово", ТЦ "Карусель", АБК "Химавтоматика", КИЗ "Химик-2", ТЦ по бульвару Непокоренных, 50 а, продовольственном магазине по бульвару Непокоренных, 50, некоторых помещениях, принадлежащих ИП.

Отключение согласовано с администрацией Октябрьского района города. Для устранения повреждения будет задействовано 32 человека и девять единиц спецтехники.

"Могилевэнерго" приносит извинения за причиненные неудобства.-0-