Участок ул. Богдановича в Минске откроется после реконструкции в ночь на 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 30 апреля полностью откроют движение на реконструируемом участке ул. Богдановича от моста через Свислочь до ул. Архитектора Заборского. Подробности озвучены в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

С 23 февраля данный участок улицы был на реконструкции. Проезжую часть расширили для увеличения пропускной способности: вместо пяти полос стало шесть. Переустроены инженерные сети, обновлены контактная сеть троллейбусов с переустановкой опор, наружное освещение. На пересечении с ул. Я.Купалы установлен новый светофорный объект.

Участок ул. Я.Купалы от ул. Богдановича до ул. Куйбышева, а также ул. Сторожевской у пересечения с ул. Богдановича откроют для движения 1 мая.-0-