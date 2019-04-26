Учебная лаборатория БрГТУ открылась на базе "Брестгаза"

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учебно-тренировочный полигон унитарного предприятия "Брестоблгаз" открыли сегодня в областном центре. На его базе будет работать учебная лаборатория кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного бассейна БрГТУ, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лаборатории входит комплекс павильонов и оборудования, применяемого в газовом хозяйстве. Это имитация газовых котлов различной модификации, газовые колонки, плиты, элементы автоматики, контрольно-измерительные приборы. Важный элемент полигона - газораспределительный пункт, в котором скомбинированы различные модификации.

"При организации центра представители "Облгаза" учли все наши предложения и пожелания. Некоторые стенды сделаны только для нас. Здесь будут выполнять лабораторные работы и практические занятия по дисциплинам "газоснабжение", "отопление" и "теплоснабжение" студенты 4-5-х курсов", - отметил заведующий кафедрой Владимир Новосельцев.

Генеральный директор УП "Брестоблгаз" Евгений Казимирчик назвал открытие центра новым этапом сотрудничества с техническим университетом. "Для решения задач, которые стоят перед газовиками, необходима хорошая техника, современное оборудование, программные комплексы и самое важное - кадры. Связь между кафедрой и предприятием имеет определенную историю. Уверен, что теперь она будет еще крепче", - сказал гендиректор.

В свою очередь ректор БрГТУ Александр Драган заверил, что вуз приложит все усилия для подготовки качественных специалистов инженерного профиля в этой сфере. "Студенты должны иметь практико-ориентированную подготовку. Благодаря этому объекту у нас появились новые ресурсы, которые позволят достичь этой цели", - подчеркнул ректор.

Учебно-тренировочный полигон создан на базе производственного управления "Брестгаз" и стал одним из этапов ее модернизации к тысячелетию города. Центр разместился на месте бывшей газонаполнительной станции. "Количество потребителей сжиженного газа уменьшается. Кроме того, опасный производственный объект был расположен практически в центре города. Поэтому для обеспечения безопасности населения руководство предприятия приняло решение ее закрыть и перераспределить потоки баллонов сжиженного газа на другие станции", - пояснил заместитель генерального директора УП "Брестоблгаз" Владимир Боровенко.

В будущем в обновленном здании "Брестгаза" университету планируется также выделить помещение в качестве учебной аудитории для студентов.-0-

Фото "Брестоблгаз"