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18 августа 2021, 15:38

Учебно-методический сбор с кинологами Департамента охраны проходит в Могилеве

Фото Могилевского областного управления Департамента охраны МВД
Фото Могилевского областного управления Департамента охраны МВД
18 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учебно-методический сбор со специалистами-кинологами Департамента охраны проходит в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.

На сбор приехали семь участников с четвероногими напарниками изо всех регионов страны. Могилевскую область представляет Денис Самойлов со служебной собакой породы бельгийская овчарка по кличке Бучер. Специалисты-кинологи тренируются на базе питомника служебных собак областного управления Департамента охраны.

В программу учебного сбора вошла отработка навыков общего и специального курса дрессировки, в том числе обыска транспортных средств и помещения, отработка поиска человека на местности, задержания условного преступника. Сбор продлится до 22 августа.

"Только трое лучших представителей профессии, показавших безупречные результаты по итогам сбора, представят Департамент охраны в открытом лично-командном чемпионате внутренних войск МВД Беларуси по служебному многоборью кинологов, - отметили в ведомстве. - Республиканские соревнования пройдут в Могилеве с 23 по 27 августа".-0-
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