Учебно-методический сбор с молодыми следователями прошел в Минской области

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые следователи Минской области, которые совсем недавно приступили к исполнению своих служебных обязанностей, с 11 октября на протяжении пяти дней принимали участие в проведении учебно-методического сбора. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минской области.

В этот раз учебно-методический сбор проходил на территории филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в деревне Светлая Роща Борисовского района. Данные сборы помогают молодым следователям закрепить полученные при обучении в вузах знания, пополнить багаж своих умений и навыков, а также дают хорошую возможность познакомиться с коллегами из других подразделений, что, несомненно, позволит в дальнейшем обмениваться полученным опытом и строить конструктивное сотрудничество.

Во время учебно-методического сбора с молодыми следователями своим опытом, профессионализмом и знаниями делились сотрудники УСК по Минской области. Специалисты своего дела уделили особое внимание особенностям раскрытия и расследования преступлений, практическим навыкам, методам сбора и исследования доказательств, применению возможностей криминалистической техники. У молодых следователей в свою очередь наибольший интерес вызвали практические занятия на смоделированных местах происшествий по фактам пожаров, дорожно-транспортных происшествий, гибели граждан в результате железнодорожного травмирования, повешения и утопления, где следователи совместно с сотрудниками УГКСЭ по Минской области предпринимали меры по обнаружению, фиксации и изъятию следов и объектов, составляли процессуальные документы.

Проведен конкурс профессионального мастерства молодых следователей, в ходе которого им довелось посоревноваться между собой и определить победителей в номинациях: "Лучшее доведение представления", "Лучшие в теории", "Лучший протокол осмотра места происшествия", "Лучшие результаты по стрельбе из служебного и пневматического оружия". По итогам конкурса 1-е место присуждено следователю Стародорожского районного отдела Следственного комитета Виталию Пруднику, 2-е место - у следователя Пуховичского районного отдела СК, лейтенанта юстиции Евгения Буйко, 3-е место заняла следователь Солигорского районного отдела СК Яна Карпович.

В заключительной части учебного сбора 15 октября состоялась встреча с начальником УСК по Минской области Андреем Лисом. В режиме открытого диалога молодые следователи смогли обсудить с руководителем областного ведомства проблемные вопросы, с которыми сталкиваются в повседневной работе, а также поделиться своими впечатлениями и пожеланиями по поводу проведенного мероприятия.

"Нельзя строить свою служебную деятельность только на знаниях, полученных в университетах. Следователь должен постоянно работать над своим самосовершенствованием, не останавливаясь в развитии, постигать новые вершины и получать новые знания. Хотелось бы, чтобы в строю следователей Минщины находились следователи от слова "исследовать", те, которые пытливо собирают доказательства на местах происшествия, подвергают их тщательной проверке и потом принимают законные решения по уголовным делам и материалам, руководствуясь принципами законности и справедливости", - отметил Андрей Лис. Он выразил уверенность, что полученные знания и навыки будут способствовать становлению молодых следователей как квалифицированных специалистов, призвал к постоянному совершенствованию профессионального уровня и вручил заслуженные дипломы, кубки и памятные призы победителям.

В Смолевичах сотрудники УСК по Минской области заложили аллею в честь 10-й годовщины образования Следственного комитета в Парке народного единства и открыли памятный знак. Андрей Лис подчеркнул, что памятный знак выполнен из камня, он символизирует незыблемость устоев белорусского народа, незыблемость традиций следствия. И неслучайно в этом строю находятся не только молодежь, но и опытные руководители следствия, ветераны, которые передают хорошие традиции следствия Минщины молодежи".-0-