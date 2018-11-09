Учебно-тренировочный сбор для молодых помощников правоохранителей проведут в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-тренировочный сбор для 300 лучших участников молодежного правоохранительного движения БРСМ столицы (МООП) состоится 10 ноября, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

На территории средней школы №143 Минска в этот день будут работать тематические секции и площадки. "Ребят познакомят со специализированной аварийно-спасательной техникой, обучат навыкам тушения пожаров, оказанию первой медицинской помощи, основам сыскного дела, приемам самообороны. Здесь же состоится мастер-класс по рукопашному бою", - рассказали в БРСМ.

Для командиров МООП будут организованны секции по правовым аспектам деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка и добровольных дружин, а также практические занятия по управлению и коммуникациям.

Центральным мероприятием сбора станет открытый диалог "Современное состояние и перспективы развития молодежного правоохранительного движения Минска", посвященный взаимодействию МООП с силовыми структурами. В качестве экспертов приглашены руководители управления Следственного комитета по Минску, городского управления МЧС, управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, а также горкома БРСМ.

Завершится сбор церемонией награждения лучших бойцов и отрядов МООП столицы.-0-