Учебное оборудование для 45 кабинетов физики, химии, биологии поставят в школы Гомельской области

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учебное оборудование для 45 кабинетов физики, химии, биологии планируют поставить в школы Гомельской области в новом учебном году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Учебные кабинеты оснащаются по проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь". "Такая работа ведется с 2016 года. В новом учебном году планируется поставка учебных кабинетов и средств обучения практически во все районы. Речь идет об 11 кабинетах физики, 19 кабинетах химии, 15 кабинетах биологии", - отметили в главном управлении образования.

Также 132 школы области получат 138 интерактивных сенсорных систем. Это предусмотрено Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

В главном управлении образования облисполкома обратили внимание, что во всех учреждениях образования к новому учебному году провели большую работу для создания достойных и безопасных условий обучения детей. "Проведены текущие и капительные ремонты. Обновлена мебель в школьных классах на Br317 тыс. Почти на Br385 тыс. приобрели учебное оборудование, в том числе компьютерное. Для пищеблоков закупили более 320 единиц технологического и холодильного оборудования. Парк автобусов, которые подвозят детей к школам, уже пополнился на 11 из 15 планируемых единиц", - привели примеры специалисты.

Все школы получили паспорта готовности в срок - до 25 августа.

В Гомельской области в новом учебном году будут функционировать 1177 учреждений образования. 1 сентября за парты сядут 155 тыс. школьников, из них более 17 тыс. - первоклассники.-0-