Учебную инспекцию проведут в воинской части под Минском

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-методический сбор с будущими военными инспекторами проходит 11-12 декабря. В воинской части в Мачулищах состоится учебная инспекция, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Сбор проходит на базе Департамента международного военного сотрудничества Минобороны. В нем участвуют офицеры Вооруженных Сил, которые в 2020 году будут инспекторами от Беларуси согласно международным договорам в области контроля над вооружениями.

"Военнослужащие ознакомятся с основными положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, других международных договоров в сфере обеспечения региональной безопасности. Они также изучат требования, предъявляемые к инспекторам, их права и обязанности. Практические действия будут отработаны во время учебной инспекции в/ч 06752", - рассказали в Минобороны. Инспекция пройдет согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе.-0-