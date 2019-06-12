Учебную комнату безопасности МЧС открыли в Гродненском районе

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В средней школе агрогородка Озеры сегодня открылась учебная комната безопасности МЧС. Это первый имиджевый объект спасательного ведомства в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Обучающая комната оснащена современным оборудованием. Она включает восемь зон, где дети и подростки будут изучать и закреплять на практике знания и умения безопасного поведения на воде, в лесу, во время грозы, при пожарах. Ребята изучат алгоритм и порядок вызова экстренных служб. Расскажут им и возможных последствиях опасных игр. На специальном манекене можно будет отработать навыки оказания первой помощи.

"Обучение подрастающего поколения правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях будет проходить с помощью тренажеров, бесед, игр, обучающих видеофильмов. Рассчитываем, что заниматься здесь будут школьники со всего района", - отметили в управлении. Занятия будут проводить инспекторы Гродненского районного отдела по ЧС и школьные преподаватели ОБЖ.

По теме безопасности жизнедеятельности в Гродненской области открыты 24 учебные комнаты и игровые площадки, обучение прошли более 14 тыс. детей. Свыше 30 тыс. посетителей - школьники и взрослые со всех районов Гродненской области, других регионов страны и даже из-за рубежа - побывали в областном центре безопасности МЧС в Лиде.-0-