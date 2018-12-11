Учебные классы "Гомсельмаша" и МТЗ открыты в Чувашской сельхозакадемии

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учебные классы "Гомсельмаша" и МТЗ открыты на инженерном факультете Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" Вадим Леонов.

Церемония открытия учебных классов состоялась во время визита в Чувашию белорусской делегации, возглавляемой первым заместителем министра промышленности Геннадием Свидерским.

Классы, а также специальный демонстрационный бокс с техникой оснащены современным оборудованием, методическими материалами, наглядными и учебными пособиями. Будущие инженеры смогут ознакомиться с устройством белорусской сельскохозяйственной техники и освоить ее управление не только по учебникам и наглядным пособиям. Представленные машины помогут на практике изучить их конструкцию, технологические процессы настройки и эксплуатации. В частности, "Гомсельмаш" предоставил для образовательного процесса зерноуборочный и кормоуборочный комбайны, аналоги которых работают на полях сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Чувашии.

Помимо обучения студентов академии в классах и боксе планируют проводить курсы повышения квалификации специалистов АПК Чувашии. Отрабатывать на практике навыки смогут механизаторы, представители дилерских центров и специалисты, занимающиеся непосредственно обслуживанием белорусской сельскохозяйственной техники.

Также во время визита в Чувашию было подписано соглашение о сотрудничестве между "Гомсельмашем" и Кабинетом министров Чувашской Республики и Чувашской государственной сельскохозяйственной академией. Документом предусмотрено дальнейшее развитие взаимодействия на благо обеих сторон. Кроме того, белорусская делегация встретилась с аграриями региона, обсудила вопросы сотрудничества.-0-