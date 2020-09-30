Учебный корпус ГрГМУ планируют построить рядом с университетской клиникой

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный корпус Гродненского государственного медицинского университета планируют построить рядом с университетской клиникой, сообщила ректор вуза Елена Кроткова на круглом столе на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси", который проходил в пресс-центре БЕЛТА.

Есть решение о выделении земельного участка, вуз приступает к проектным работам. После того как будет построен новый корпус, все клинические кафедры разместятся не в отделениях, как сейчас, а будут выведены в отдельный корпус. Студенты смогут при необходимости посещать клинические отделения, не нарушая лечебный процесс.

Кроме того, начат ремонт хирургического корпуса университетской клиники. Ведется реконструкция студенческого общежития №2. В 2019 году было введено в строй общежитие на 1030 мест. По словам ректора, это повышает престиж вуза и создает комфортные условия для проживания студентов, что немаловажно, поскольку они могут не отвлекаться на бытовые проблемы и сосредоточиться на учебном процессе.

Что касается университетской клиники, то этот пилотный проект позволяет отработать академические знания на практике во время обучения в вузе. Елена Кроткова заметила, что симуляционные центры необходимы, но очень важно научить студента общаться с пациентом, развить навыки сбора анамнеза, осмотра, проведения диагностики. Благодаря работе университетской клиники это возможно.

Практически за год (проект стартовал в 2019 году) удалось реализовать многое. Велась большая работа по разработке нормативной базы, без которой существование университетской клиники было бы невозможным. Созданы клинические отделы, которые приступили к работе. Сейчас верстаются планы по научной, образовательной и лечебной работе. Проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы.

Создание университетских клиник - это мировая тенденция, добавил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный. "На мой взгляд, это очень важно и востребовано, так как университет будет работать неотрывно от практического здравоохранения. Лечить, учить и заниматься наукой - все это на своей базе, со своими кадрами, своим бюджетированием", - сказал он. Более того, по словам ректора, это новые возможности для экспортных образовательных услуг. Создание университетской клиники, к слову, также есть в планах Витебского медуниверситета.-0-