Учебный центр "Гомельэнерго" переехал в новое здание

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое здание филиала "Учебный центр" РУП "Гомельэнерго" открыли сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Учебный центр для подготовки специалистов энергопрофиля разместился в современном трехэтажном здании по улице Фрунзе, 5. Созданные комфортные условия для учебного процесса позволяют персоналу Гомельской энергосистемы проходить профессиональное обучение и поддерживать квалификацию на должном уровне. "Специалисты филиала и внештатные преподаватели ведут подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих. В числе функций коллектива филиала - повышение квалификации руководящих работников и специалистов, а также иные виды обучения персонала в соответствии с потребностями РУП "Гомельэнерго". Также в Учебном центре осуществляют тренажерную подготовку, обучение по вопросам охраны труда, дополнительным навыкам работы, сопутствующим основной профессии", - рассказала Оксана Шапорова.

Ежегодно в филиале обучается около 3 тыс. человек, включая работников энергосистемы, а также сторонних организаций. На базе Учебного центра студенты энергетического факультета университета имени П.О. Сухого постигают азы профессии во время летней практики.

"В условиях пандемии коронавируса для недопущения распространения и профилактики вирусных заболеваний весной 2020 года в Гомельской энергосистеме внедрена новая система видео-конференц-связи для проведения совещаний и обучения персонала предприятия. Эта схема обучения проводится в филиале и сейчас", - отметила пресс-секретарь.

Большое значение уделяется профилактической работе. Во время акции "Безопасные каникулы" персонал филиала совместно с работниками центрального аппарата, филиала "Гомельские электрические сети" и "Гомельские тепловые сети" проводит со школьниками квест-игры "Путешествие по стране Электробезопасности".

Становление и развитие учебного центра началось в 1960-е годы, когда завершилось восстановление энергообъектов после Второй мировой войны. Официальной датой основания филиала считается 7 декабря 1964 года. С 1965 года здесь ежегодно проходили обучение до 700 рабочих и инженерно-технических работников не только РЭУ "Гомельэнерго", но и других организаций региона. В конце 1990-х годов создан компьютерный класс, приобретены специальные программы для обучения и проверки знаний по охране труда. В 2004 году впервые прошла тренажерная подготовка оперативного и оперативно-ремонтного персонала электрических сетей, обучение ответственных за электро- и теплохозяйство сторонних организаций. В октябре 2013 года получена лицензия для организации курсов по повышению квалификации руководящих работников и специалистов. За всю историю развития в филиале прошли обучение более 50 тыс. человек.-0-