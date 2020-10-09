Учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" начнется 12 октября в Витебской области

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" состоится 12 октября на полигоне Лосвидо в Витебской области. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Учение пройдет на территории Беларуси с 12 по 16 октября. В нем примут участие контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Общее число участников превысит 700 человек, будут задействованы более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА. Планируется, что представители Международного комитета Красного Креста будут в качестве наблюдателей.

На первом этапе "Нерушимого братства" пройдет подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ (КМС ОДКБ). Во время второго этапа отработают практические действия подразделений КМС ОДКБ при операции по поддержанию мира.

Учение "Нерушимое братство" проводится ежегодно, начиная с 2012-го, на территории одной из стран ОДКБ.-0-