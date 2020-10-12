Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе

12 октября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" открылось сегодня на полигоне Лосвидо в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Учение пройдет в Беларуси по 16 октября. В нем участвуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям. Число участников маневров превышает 900 человек, будут задействованы более 120 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА.

В церемонии открытия "Нерушимого братства - 2020" приняли участие начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель начальника штаба Центрального военного округа Вооруженных Сил России генерал-майор Рустам Миннекаев, а также представители Секретариата ОДКБ.

Генерал-майор Александр Вольфович отметил, что анализ обстановки в мире, постсоветских странах (конфликты в Нагорном Карабахе и Украине) говорит, что она довольно сложная. Только консолидация усилий союзников, действия международных и региональных организаций по обеспечению безопасности могут принести спокойствие, не допустить конфликта или прекратить его на ранних стадиях. "Беларусь всегда выступала и будет выступать за активизацию взаимодействия в ОДКБ. Проведение сегодняшнего учения красноречиво свидетельствует о состоятельности организации, мероприятия стратегического сдерживания позволяют остудить некоторые горячие головы. Уверен, что мы обменяемся опытом и повысим слаженность штабов и войск. Докажем, что ОДКБ способствует миру и стабильности на территории наших стран", - сказал он.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров добавил, что востребованность миротворцев возрастает: сегодня такие силы в организации представлены более 3,5 тыс. человек. Хоть пандемия не позволила провести более масштабные маневры в этом году, важность и актуальность их не становится меньше.

Во время учения будут отрабатываться подготовка и ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

Командно-штабное учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. Подобные маневры организуются ежегодно с 2012 года в одной из стран ОДКБ.-0-