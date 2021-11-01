1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения МЧС по ликвидации последствий повреждения газопровода прошли в Пуховичах. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

По легенде в агрогородке Пуховичи по улице Октябрьской при проведении земляных работ повредили газопровод. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась аварийно-восстановительная бригада, которая зафиксировала факт повреждения газопровода, выставила ограждения по периметру и приступила к перекрытию кранов высокого давления.

"Аварийная бригада электросетей отключила от электроснабжения газорегуляторный шкафной пункт ШРП, а работники Пуховичского зонального узла электросвязи провели проверку территории на наличие линии телефонных кабелей, проложенных в земле. Работники Пуховичского районного газоснабжения ПУ "Слуцкгаз" с устранением условной аварии справились: быстро прибыла аварийная бригада, до устранения порыва были перекрыты задвижки газорегуляторного шкафного пункта ШРП, ограждено место предполагаемой аварии, проверена загазованность прилегающей территории", - рассказали в МЧС.

Аварийно-восстановительной бригадой обнаружено место порыва газопровода и оперативно устранена утечка.

"Мы проверяем готовность аварийных служб района, - отметил старший инженер сектора организации и функционирования ГСЧСиГО Виталий Коваль. - Отточить последовательность действий до автоматизма - основная наша задача. Ведь всегда необходимо быть готовыми для организации защиты населения района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера".-0-