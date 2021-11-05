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05 ноября 2021, 17:52

Учения МЧС прошли на нефтебазе в Фаниполе

Фото МЧС
Фото МЧС

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минской области в рамках республиканских учений по отработке плана защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера отработаны практическая и теоретическая вводные. Учения МЧС прошли на нефтебазе в Фаниполе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"Несмотря на то, что условия первой теоретической вводной, мокрый снег и сильный ветер, не соответствовали реальной погоде, службам района необходимо было четко отработать алгоритм действий по реагированию на ЧС, связанную с экстремальными метеорологическими явлениями. Опыт ликвидации последствий таких природных катаклизмов, как циклоны "Хавьер", "Эмма" и "Даниэлла", помог сформировать порядок взаимодействия всех заинтересованных. В рамках сегодняшних учений - это сбор объектовой, а затем и районной комиссий по чрезвычайным ситуациям, согласование плана действий по реагированию на сложившуюся оперативную обстановку, уточнение необходимых данных, организация работы аварийных служб", - рассказали в МЧС.

Вторая вводная носила уже практический характер. По легенде, при проведении ремонтных работ на запорной арматуре резервуара емкостью 10 тыс. куб.м с бензином произошел пожар. Реагирование на ситуацию осложнялось тем, что противопожарный водопровод на объекте находился на ремонте. В результате загорания пострадал работник предприятия. Сигнал тревоги на объекте, вызов МЧС, эвакуация персонала и первые действия пожарной дружины. Работники нефтебазы, входящие в состав добровольного формирования, эвакуировали до прибытия спасателей пострадавшего. Бригада скорой медицинской помощи, осмотрев мужчину, госпитализировала его в больницу.

Прибывшие подразделения МЧС сразу организовали охлаждение горящего и соседних резервуаров с применением водяных стволов. Одновременно готовилась пенная атака, для проведения которой задействовались коленчатые подъемники. Учитывая масштаб ЧС и возможные последствия, на тушение привлекались силы и средства из нескольких гарнизонов области. Порядка двадцати единиц техники, полсотни спасателей - и смоделированная ЧС ликвидирована.

"Учения проводятся по всей стране с 3 по 19 ноября, - рассказал первый заместитель министра Александр Худолеев. - Сегодня в Минской области на площадке нефтебазы в Фаниполе организован очередной этап учений. Накануне прошли отработки действий служб в Могилевской области. Вводные формируются таким образом, чтобы отточить действия не только подразделений МЧС, но и органов власти, руководства и персонала объекта. В рамках подобных масштабных тренировок мы отрабатываем наиболее сложный вариант возможных событий и совершенствуем рекомендации по взаимодействию".

Важность оперативности и четкости во взаимодействии всех служб на территории области отметил и заместитель председателя Миноблисполкома Александр Кручанов. "Я как председатель областной комиссии по ЧС должен четко видеть, каким образом организовано взаимодействие между спасателями и аварийными службами. Мы это отработали на примере нефтебазы в Фаниполе. Все заинтересованные службы и органы должны понимать свою роль в ликвидации чрезвычайных ситуаций и четко прорабатывать алгоритмы действий, которые зависят именно от них, не только в теории, но и на практике", - подчеркнул он.

"На объектах, которые работают с горюче-смазочными материалами, безопасность обеспечивается на самом высоком уровне, - добавил директор РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Анатолий Короткий. - Сегодняшние учения позволили персоналу объекта, в том числе добровольной пожарной дружине, отработать действия по ликвидации возможной на предприятии чрезвычайной ситуации. Каждый работник, входящий в состав добровольного формирования как в роли члена пожарной дружины, так и представителя санитарного звена, четко знал свои действия и показал возможность грамотно и своевременно реагировать на экстренный вызов".

Второй этап проверки готовности служб области пройдет 10 ноября на территории Борисовского района. Службы будут бороться с последствиями природной стихии и ликвидировать аварию на системе теплоснабжения.-0-

Фото МЧС

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