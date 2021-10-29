29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения МЧС прошли в Дубровенском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В соответствии с тактическим замыслом при низких температурах из-за короткого замыкания отключилось электроснабжение центральной котельной "Строитель" города Дубровно. Из-за чрезвычайной ситуации приостановилась подача электроэнергии потребителям.

"Перед участниками учений стояли задачи отработать навыки реагирования сил и средств районного звена территориальной подсистемы государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при авариях на объектах жизнеобеспечения, связанных с резким понижением температур, а также оперативного принятия решений. Был собран ситуационный штаб при Дубровенском районном отделе по чрезвычайным ситуациям", - рассказали в МЧС.

Работники ЖКХ и подразделения Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям отработали тушение горящей электрощитовой. Специалисты РЭС переключили электроснабжение котельной на резервный источник питания.

Учения показали высокую оперативность и профессиональную подготовку участников, их готовность к чрезвычайным и нештатным ситуациям.-0-