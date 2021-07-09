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09 июля 2021, 17:14

Учения на объекте по хранению нефтепродуктов прошли в Борисовском районе

Фото minobl.mchs.gov.by
Фото minobl.mchs.gov.by

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе прошли учения на объекте по хранению нефтепродуктов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Тактико-специальные учения по тушению пожара прошли на складе нефтепродуктов №8 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт". Спасатели ознакомились с оперативно-тактической характеристикой объекта, поприсутствовали на проводимых учениях и познакомились с тактикой тушения пожаров на объектах химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Цель проведения подобных учений - подготовка спасателей к возможным ЧС, отработка безопасного ведения работ при ликвидации пожаров и взаимодействия с работниками объекта", - рассказали в МЧС.

Благодаря своевременному прибытию спасателей-пожарных условное возгорание было оперативно ликвидировано.

Учения прошли по плану, слаженно и четко. Все поставленные задачи выполнены, а задействованные спасатели и работники склада нефтепродуктов в очередной раз отточили свои навыки.-0-

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