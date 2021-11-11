Учения по ликвидации ЧС пройдут на двух предприятиях Новополоцка и Полоцка

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения по отработке действий органов управления и сил Витебской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) пройдут сегодня в Новополоцке и Полоцке, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Учения пройдут в два этапа на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и котельной "Боровуха-3". По замыслу, после выпадения большого количества снега регистрируются перебои в работе транспорта. Резкие перепады температур вызвали обледенение и обрывы воздушных линий электропередачи. Из-за аварий и инцидентов на объектах жизнеобеспечения нарушено тепло- и электроснабжение потребителей в Полоцке, Новополоцке и населенных пунктах Полоцкого района.

"В результате проблем в электроснабжении произошел сбой в работе автоматики котла отопления, что привело к его взрыву с частичным разрушением строительных конструкций и возникновением пожара в котельной "Боровуха-3". Во время проведения на заводе "Полимир" ремонта газгольдера Е2/2 (600 куб.м) склада хранения аммиака цеха 007 произошел взрыв с последующей разгерметизацией. Происходит истечение продукта в обвалование и атмосферу", - пояснили в управлении МЧС.

В учениях примут участие представители власти, спасатели, специалисты организаций и предприятий, ситуационные штабы и другие структуры и службы.-0-