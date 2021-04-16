Учения по ликвидации ЧС в резервуарах прошли в "Гомельтранснефть Дружба"

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщили БЕЛТА на предприятии.

По легенде, возгорание стального вертикального резервуара объемом 50 тыс. кубометров произошло из-за попадания молнии. Оперативный персонал ЛПДС "Мозырь" сообщил о ЧС дежурному диспетчеру в пожарную аварийно-спасательную часть. "В локализации условного пожара участвовали прибывшие подразделения ПАСО №4 Гомельского областного управления МЧС совместно с пожарной дружиной, механо-технологической, электротехнической, службой КИПАиС и службой охраны филиала. Площадь условного пожара составила 2892 кв.м. Сработала стационарная автоматическая система пожаротушения и орошения резервуаров. Во время учений были предприняты три пенные атаки", - рассказали в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

В тактико-специальных учениях были задействованы 55 человек и 9 единиц аварийно-спасательной техники. "Локализация условного пожара в резервуарном парке выполнена в отведенное нормативами время. Отработаны навыки эвакуации персонала, порядок оповещения и взаимодействия подразделений МЧС со службами филиала, организация тушения пожара и ведения спасательных работ с применением СИЗов", - уточнили на предприятии.-0-

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