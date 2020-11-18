Учения по ликвидации условного разлива нефти провели на магистрали Унеча-Полоцк

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провело учения по ликвидации разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода Унеча - Полоцк, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Учебно-тренировочное занятие по ликвидации аварийной ситуации проходило на рубеже локализации и сбора нефти №2 в Шкловском районе Могилевской области. На учениях был задействован персонал ЛПДС "Горки" филиала "Новополоцк".

По легенде, из-за несанкционированных действий сторонней организации на подводном переходе через Днепр была повреждена основная нитка МН Унеча - Полоцк DN800. "Прибывшая на место патрульно-поисковая группа ЛПДС "Горки" установила разгерметизацию трубопровода, из-за которой нефть попала в акваторию реки. Для локализации и ликвидации условной аварии специалисты установили на рубеже задержания нефти боновое заграждение, разлившееся сырье собрали в специальные емкости", - уточнили на предприятии.

На учениях проверена слаженность работы персонала ЛПДС "Горки", отработаны порядок передачи информации и вопросы оповещения населения, а также действия персонала по установке боновых заграждений. Работа подразделения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при ликвидации условной аварийной ситуации получила положительную оценку.-0-

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"