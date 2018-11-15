Учения по проверке готовности госорганов к реагированию при ЧС проходят в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходят учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает БЕЛТА.

В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов. Сценарий учений предусматривает задействование специальной техники.

Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году.-0-