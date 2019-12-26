Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске

26 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ученики Острошицко-Городокской средней школы по традиции в период новогодних праздников навестили жителей Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БЕЛТА.

Школьники уже далеко не первый год дружат с пожилыми людьми из дома-интерната. А новогодние праздники, как известно, это отличный повод для встреч добрых друзей - с подарками, сюрпризами и хорошими эмоциями. Ребята проявляют заботу и ответственность, взяв над жителями учреждения полноценное шефство.

И в этот раз школьники приехали, поинтересовавшись накануне, что же нужнее всего. В итоге среди подарков - медоборудование (портативные электрокардиографы) и реабилитационные костюмы, мини-холодильники и телевизоры, а также по традиции - продукты питания (мед, варенье и фрукты).

Как всегда, привезли и творческий подарок, который школьники и педагоги приготовили своими силами, - представление на основе белорусских традиций празднования Рождества с колядными обрядами, национальными песнями и танцами. Публика смеялась, сопереживала, подпевала и, конечно, благодарила за то, что вместе с гостями сегодня и в этот дом пришел праздник.

Завершилась встреча дружеским чаепитием с пирогами собственного приготовления.-0-