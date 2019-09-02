Ученики школы в Столбцовском районе получили подарки от Госстандарта

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Засульской средней школы в Столбцовском районе сегодня получили подарки от Государственного комитета по стандартизации, сообщили БЕЛТА пресс-службе Госстандарта.

В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, принял участие председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, который сам учился в этой школе. Традиционное мероприятие собрало учеников, педагогов, родителей и выпускников. Пожелания успешного и полного открытий школьного пути были адресованы тем, кто только начал свое путешествие в страну знаний. В нынешнем году в агрогородке Засулье впервые сели за парту шесть малышей, и каждый из них получил набор школьных принадлежностей и сладкие угощения.

Благодаря помощи организаций Госстандарта в Засульской школе сегодня открылся компьютерный класс, оборудованный новой мебелью и современной техникой.-0-

Фото Госстандарта