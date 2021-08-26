Ученые БГУ снизили концентрацию нефтепродуктов в месте разлива мазута в Смолевичском районе

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ снизили концентрацию нефтепродуктов в месте аварийного разлива мазута в семь раз за месяц. Все исследования и практические работы проводились в рамках проекта Landscape по восстановлению грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза."Проект реализуется учеными биологического факультета и НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством резидента НТП "Унитехпром БГУ" Дмитрия Сандригайло", - рассказали в пресс-службе.В нынешнем году технология применялась в месте аварийного разлива мазута в Смолевичском районе на экспериментальных участках с концентрацией нефтепродуктов в почве около 60%. Считается, что такое высокое содержание загрязнителя не поддается биологическим методам очистки. Комплекс мероприятий включал использование агрохимических приемов, а также применение биопрепарата-нефтедеструктора, содержащего бактерии, способные поглощать нефтепродукты на поврежденной местности. Результатом работ стало снижение концентрации загрязнителя до 8,5-14 % за 25 дней. К слову, полная ликвидация предполагается в течение двух-трех месяцев.На обработанной площади были высеяны и успешно взошли растения-сидераты. Это подтверждает эффективность технологии и возможность применения ее для рекультивации разных загрязненных грунтов. Технология предполагает полное восстановление биопотенциала вплоть до использования участка для высадки сельскохозяйственных культур, например, рапса или масличной редьки. Также возможна посадка хвойных деревьев."Отметим, объекты с разливом мазута экологически опасны для природы и животных, а также являются источником токсичных веществ. Звери и птицы, попадая в такие ямы, могут увязнуть в них и не всегда способны выбраться. Методика может быть использована для обработки грунтов с высокой степенью загрязнения, содержащих нефтепродукты или микропластик", - добавили в вузе.-0-