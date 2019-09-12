Ученые исследуют ДНК зубра и улучшают условия его обитания в заказнике "Налибокский"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заказнике "Налибокский" продолжается работа по улучшению условий обитания европейского зубра, а также по разработке генетических паспортов налибокской микропопуляции этого редкого вида в рамках проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Впервые в Беларуси специалисты НПЦ по биоресурсам НАН взяли биопробы у вольноживущих зубров, из которых была выделена ДНК для дальнейшего анализа по 19 отобранным маркерам. Это позволит оценить генетическое разнообразие налибокской микропопуляции вида. Ученые сравнят полученные результаты с созданными в Европе базами данных, чтобы оценить существующие у живущих в заказнике зубров генетические проблемы и необходимость генетического оздоровления этой микропопуляции. Результаты эксперимента позволят обеспечить долговременное сохранение популяции европейского зубра в Беларуси.

Над этим уникальным проектом сегодня работают специалисты лабораторий молекулярной зоологии и популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси. При работе над проектом белорусские ученые учитывают опыт европейских коллег, в частности из Польши.

На основе полученных данных к концу года команда ученых впервые в Беларуси разработает 5 прижизненных паспортов европейского зубра, отображающих генетический потенциал налибокской микропопуляции. Паспорта внесут в белорусские и международные банки данных.

Одновременно с этими исследованиями в заказнике ведутся работы по улучшению условий обитания европейского зубра благодаря созданию мозаичных луговых кормовых угодий среди сплошных лесных массивов.

В этом году с использованием закупленной по проекту "Ветландс" техники заказник провел очистку древесно-кустарниковой растительности на пойменных лугах на площади 150 га. Засеяно и выполнено кошение и уборка биомассы на общей площади 146 га. Заготовлено 100 т сухой биомассы в урочище Тяково заказника "Налибокский".

К концу 2019 года в заказнике будет создано в общей сложности 296 га кормовых лугов.

За этот год ученые оценили пространственное размещение зубров, частоту посещения сельскохозяйственных полей, определили численность и структуру налибокской микропопуляции зубра в зимний и ранневесенний периоды. Сегодня в заказнике "Налибокский" обитает семь группировок европейского зубра общей численностью около 100 особей.

Исследования показали, что начиная с первых чисел мая зубры посещали поля в урочище Тяково, где по проекту "Ветландс" восстановлены луговые угодья на площади 150 га. Из них 44 га являются восстановленными сенокосными лугами и 106 га высокопродуктивными в кормовом плане территориями, на которых посеян овес, горох и многолетние травы (тимофеевка, костер, овсяница).

Исследователям удалось выявить существенную роль сельхозполей, прилегающих к основным местам зимнего обитания, в обеспечении зубров полноценными зелеными кормами в критически важные периоды года. Уже этой осенью в заказнике будут установлены фотоловушки, которые позволят оценивать поведение зубров предстоящей зимой и отслеживать, как они будут осваивать подготовленные для них территории.-0-