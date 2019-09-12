Ученые исследуют ДНК зубра и улучшают условия его обитания в заказнике "Налибокский"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 сентября 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:11 ЕС продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины В мире
15:06 Более 150 инновационных разработок представят на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме Экономика
15:01 Памятный знак ветеранам следствия появился в Витебске Регионы
14:51 В Беларуси планируется изменить порядок реализации древесины Экономика
14:50 Белорусские травматологи применили новый метод хирургического лечения перелома голени Общество
14:45 Болгария выступает за активный всесторонний диалог с Беларусью - посол Политика
14:44 ФПБ намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте Общество
14:40 Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате 17-20 сентября Экономика
14:38 Белорусский боксер Николай Шах выбыл из медальной гонки ЧМ в Екатеринбурге Спорт
14:36 Компания, производящая кальяны, сделала огромный внедорожник Калейдоскоп
14:33 В Конго сошел с рельсов поезд, погибли 50 человек В мире
14:24 Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило атлас инвестпроектов на $1,4 млрд Экономика
14:18 Равный доступ на рынки и союзный экспорт - Минпром о предложениях по отраслевой дорожной карте с РФ Экономика
14:16 Запрет на посещение лесов введен в двух районах Брестской области Регионы
14:14 В Беларуси создадут 12 пеллетных производств Экономика
14:12 БГУ вошел в новую версию мирового рейтинга университетов THE Общество
14:11 Три белорусских дзюдоиста проиграли стартовые поединки юниорского ЧЕ в Финляндии Спорт
14:02 Более 1,5 тыс. л браги и самогонный аппарат изъяли у самогонщика из Гродненского района Происшествия
13:59 Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - Рыбак Экономика
13:49 Губернатор Приморского края ознакомился с новыми образцами белорусской техники Экономика
13:46 Университет МЧС и Международный центр химбезопасности и защиты будут сотрудничать Общество
13:40 Сильнейшего пожарного-спасателя будут выбирать в Минске 13-14 сентября Регионы
13:33 Гродненская область за 10 лет привлекла более $1,2 млрд иностранных инвестиций Регионы
13:32 Лесхозы Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия Экономика
13:30 Торгово-экономические отношения с Израилем будут наращиваться - Воробьев Экономика
13:28 Гольфист Тайгер Вудс собирается возобновить карьеру в октябре Спорт
13:25 Афиша выходного дня: День города в Минске, Гомеле и Гродно, праздник клюквы и фестиваль народного юмора "Автюки" Афиша
13:20 Ивашко и Соуза начнут матч Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия Спорт
13:19 Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания Происшествия
13:17 Останки четырех красноармейцев обнаружили поисковики в Малоритском районе Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
12 сентября 2019, 12:18

Ученые исследуют ДНК зубра и улучшают условия его обитания в заказнике "Налибокский"

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заказнике "Налибокский" продолжается работа по улучшению условий обитания европейского зубра, а также по разработке генетических паспортов налибокской микропопуляции этого редкого вида в рамках проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Впервые в Беларуси специалисты НПЦ по биоресурсам НАН взяли биопробы у вольноживущих зубров, из которых была выделена ДНК для дальнейшего анализа по 19 отобранным маркерам. Это позволит оценить генетическое разнообразие налибокской микропопуляции вида. Ученые сравнят полученные результаты с созданными в Европе базами данных, чтобы оценить существующие у живущих в заказнике зубров генетические проблемы и необходимость генетического оздоровления этой микропопуляции. Результаты эксперимента позволят обеспечить долговременное сохранение популяции европейского зубра в Беларуси.

Над этим уникальным проектом сегодня работают специалисты лабораторий молекулярной зоологии и популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси. При работе над проектом белорусские ученые учитывают опыт европейских коллег, в частности из Польши.

На основе полученных данных к концу года команда ученых впервые в Беларуси разработает 5 прижизненных паспортов европейского зубра, отображающих генетический потенциал налибокской микропопуляции. Паспорта внесут в белорусские и международные банки данных.

Одновременно с этими исследованиями в заказнике ведутся работы по улучшению условий обитания европейского зубра благодаря созданию мозаичных луговых кормовых угодий среди сплошных лесных массивов.

В этом году с использованием закупленной по проекту "Ветландс" техники заказник провел очистку древесно-кустарниковой растительности на пойменных лугах на площади 150 га. Засеяно и выполнено кошение и уборка биомассы на общей площади 146 га. Заготовлено 100 т сухой биомассы в урочище Тяково заказника "Налибокский".

К концу 2019 года в заказнике будет создано в общей сложности 296 га кормовых лугов.

За этот год ученые оценили пространственное размещение зубров, частоту посещения сельскохозяйственных полей, определили численность и структуру налибокской микропопуляции зубра в зимний и ранневесенний периоды. Сегодня в заказнике "Налибокский" обитает семь группировок европейского зубра общей численностью около 100 особей.

Исследования показали, что начиная с первых чисел мая зубры посещали поля в урочище Тяково, где по проекту "Ветландс" восстановлены луговые угодья на площади 150 га. Из них 44 га являются восстановленными сенокосными лугами и 106 га высокопродуктивными в кормовом плане территориями, на которых посеян овес, горох и многолетние травы (тимофеевка, костер, овсяница).

Исследователям удалось выявить существенную роль сельхозполей, прилегающих к основным местам зимнего обитания, в обеспечении зубров полноценными зелеными кормами в критически важные периоды года. Уже этой осенью в заказнике будут установлены фотоловушки, которые позволят оценивать поведение зубров предстоящей зимой и отслеживать, как они будут осваивать подготовленные для них территории.-0-

Теги
животные заказник исследование наука экология
Новости рубрики Регионы
Ленточку перерезают председатель Совета Витебской областной организации республиканского общественного объединения ветеранов следственного комитета Олег Алхимин,начальник управления следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин и заместител Памятный знак ветеранам следствия появился в Витебске
Фото из архива Запрет на посещение лесов введен в двух районах Брестской области
Фото из архива Сильнейшего пожарного-спасателя будут выбирать в Минске 13-14 сентября
Фото из архива Гродненская область за 10 лет привлекла более $1,2 млрд иностранных инвестиций
Фото военного комиссариата Малоритского района Останки четырех красноармейцев обнаружили поисковики в Малоритском районе
Фото из архива Лесосеменной комплекс открылся в Минском районе
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС
Послы, местная вертикаль и директора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Равный доступ на рынки и союзный экспорт - Минпром о предложениях по отраслевой дорожной карте с РФ
Президент Европейской легкоатлетической ассоциации оценил стадион "Динамо": нет более красивой арены
Топ-новости
Лукашенко о парламентской кампании: мы должны провести как положено
Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в пяти районах
Глава представительства ЕС пообещал работать над улучшением отношений с Беларусью
Правила теплоснабжения утверждены в Беларуси
Команда "Балтика 0" снова бежит Минский полумарафон
Лесхозы Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия
Афиша выходного дня: День города в Минске, Гомеле и Гродно, праздник клюквы и фестиваль народного юмора "Автюки"
Институт физиологии НАН запустил пилотный проект по персонификации питания спортсменов
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильный банкинг
До +25°С ожидается в Беларуси 13 сентября
Домрачева и Бьорндален будут тренировать китайских биатлонистов
Ученые исследуют ДНК зубра и улучшают условия его обитания в заказнике "Налибокский"
Новый проект о женском здоровье запущен в Беларуси
Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске
Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.