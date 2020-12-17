Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще река Соломенка после восстановления русла приобрела естественные природные формы, сообщили БЕЛТА в научном отделе национального парка.

Большинство рек Беловежской пущи в XIX-XX веках пострадали от мелиорации и были частично или полностью канализированы. В связи с этим и происходящими климатическими изменениями экосистемы с каждым годом испытывают все больший недостаток влаги. Ученые намерены исправить ситуацию. Первый проект - восстановление меандрирования малой реки Соломенка. В 2018 году для ренатурализации ее русла построено 15 плотин, чтобы перенаправить спрямленную реку в ее прежние меандры (изгибы русла).

"Обследование Соломенки в нынешнем декабре показало, что плотины функционируют в проектном режиме, вода перенаправляется в старые меандры и задерживается в пойме. Нескольким плотинам требуется мелкий ремонт, который планируется провести будущей весной силами Пружанского ПМС, национального парка и с помощью волонтеров", - отметили в научном отделе нацпарка.

Успешный опыт реконструкции русла Соломенки позволяет инициировать восстановление более крупных водотоков, в том числе реки Наревка. Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук недавно завершил научное обоснование проекта.

Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года по программе поддержки ее заповедности. Этим занимаются национальный парк "Беловежская пуща" и общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия).-0-