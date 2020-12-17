Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:15 Научные работы и авторские рукописи композитора Николая Аладова можно увидеть на выставке в Минске Культура
12:11 Стаи пустынной саранчи вновь угрожают африканским странам В мире
12:05 Синоптики прогнозируют 18 декабря снег с дождем и до -2°С Общество
12:03 Госатомнадзор заявил о проведении 12 технических видеоконференций с ENSREG и выполнении всех запросов для организации визита Экономика
11:59 Ассоциация фермеров Нигерии заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники Экономика
11:53 Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с главой SK Bioscience сотрудничество в биофармацевтике Общество
11:48 Туман и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:44 "Мешков Брест" встретится с "Эльверумом" в гостевом матче Лиги чемпионов Спорт
11:41 Житель Ошмян подобрал попутчицу и стал жертвой "чистки кармы" Происшествия
11:33 Единый день безопасности пройдет под девизом "Скажи равнодушию "нет" - позвони 102" Общество
11:32 Житель Жодино выращивал в лесу марихуану Происшествия
11:30 В Воложинском районе пьяный водитель вылетел в кювет, погиб пассажир Происшествия
11:28 Почему создаются исторические мифы? Общество
11:16 Число выявленных случаев коронавируса в России возросло за сутки на 28 214 В мире
11:15 "Беллегпром" рассказал о влиянии пандемии на производство и экспорт Экономика
11:13 В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии Общество
11:07 Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП в Дубровенском районе Происшествия
11:03 В США в перестрелке погиб полицейский В мире
11:02 Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Президент
11:01 Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще Регионы
10:52 Суд в Париже вынес приговор по делу о нападении на "Шарли Эбдо" В мире
10:45 Формировать потребность в труде нужно с детства - мнение Общество
10:44 Температура воздуха в Беларуси 16 декабря была на 2-4 градуса выше нормы Общество
10:43 Беларусь и Владимирская область утвердили план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Экономика
10:41 Первую партию вискозной целлюлозы произвели на Светлогорском ЦКК Экономика
10:38 Житель Пуховичского района умер после употребления стеклоочистителя Происшествия
10:37 В Минске задержан мужчина за серию краж из автомобилей Происшествия
10:37 Дзермант: гипотетический приход оппонентов власти сулит рост безработицы Общество
10:32 БелТПП и Торговая палата Гватемалы подписали меморандум о сотрудничестве Экономика
10:32 Новогодние торговые площадки в Минске открываются 18 декабря Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
17 декабря 2020, 11:01

Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще

Фото национального парка "Беловежская пуща"
Фото национального парка "Беловежская пуща"

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще река Соломенка после восстановления русла приобрела естественные природные формы, сообщили БЕЛТА в научном отделе национального парка.

Большинство рек Беловежской пущи в XIX-XX веках пострадали от мелиорации и были частично или полностью канализированы. В связи с этим и происходящими климатическими изменениями экосистемы с каждым годом испытывают все больший недостаток влаги. Ученые намерены исправить ситуацию. Первый проект - восстановление меандрирования малой реки Соломенка. В 2018 году для ренатурализации ее русла построено 15 плотин, чтобы перенаправить спрямленную реку в ее прежние меандры (изгибы русла).

"Обследование Соломенки в нынешнем декабре показало, что плотины функционируют в проектном режиме, вода перенаправляется в старые меандры и задерживается в пойме. Нескольким плотинам требуется мелкий ремонт, который планируется провести будущей весной силами Пружанского ПМС, национального парка и с помощью волонтеров", - отметили в научном отделе нацпарка.

Успешный опыт реконструкции русла Соломенки позволяет инициировать восстановление более крупных водотоков, в том числе реки Наревка. Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук недавно завершил научное обоснование проекта.

Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года по программе поддержки ее заповедности. Этим занимаются национальный парк "Беловежская пуща" и общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область ученые
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Новогодние торговые площадки в Минске открываются 18 декабря
Фото из архива Гомельчанам предложили собрать виртуальную коллекцию советских новогодних открыток
Фото из архива Барановичская горбольница получит новое медоборудование по гранту правительства Японии
Фото из архива Почти каждое десятое ДТП в Брестской области в этом году произошло по вине пьяных водителей
Фото из архива Выставка-продажа изделий ремесленников заработает в Могилеве 23 декабря
Фото из архива В Гродненской области с начала года служба занятости помогла трудоустроить около 18 тыс. человек
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского
Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Госатомнадзор заявил о проведении 12 технических видеоконференций с ENSREG и выполнении всех запросов для организации визита
Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов
Почему создаются исторические мифы?
Новогодние торговые площадки в Минске открываются 18 декабря
Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе
Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги"
Синоптики прогнозируют 18 декабря снег с дождем и до -2°С
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
Единый день безопасности пройдет под девизом "Скажи равнодушию "нет" - позвони 102"
"Беллегпром" рассказал о влиянии пандемии на производство и экспорт
Ученым удалось восстановить русло реки Соломенка в Беловежской пуще
Первую партию вискозной целлюлозы произвели на Светлогорском ЦКК
Ассоциация фермеров Нигерии заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.