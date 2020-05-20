Учителя года Минской области определят до конца мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса "Учитель года Минской области - 2020" завершится до конца мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Конкурс стартовал осенью 2019 года на уровне учреждений образования. Желание участвовать изъявили более 2 тыс. педагогов, среди них - работники детских садов, школ, учреждений профессионально-технического образования.

До финала дошли 24 учителя. С 15 мая они заочно демонстрируют свой профессионализм и талант на мини-уроках и в самопрезентации на сцене. Также каждый выступает с публичным представлением опыта своей работы в режиме онлайн-трансляции.

Лучшие будут определены в восьми номинациях. Ключевые критерии, по которым будут оценивать конкурсантов, - это актуальность опыта, умение популяризировать знания, владение современными методиками обучения и воспитания, умение их представить педагогической общественности, ораторское мастерство и другие.

Победители в номинациях представят столичный регион на республиканском конкурсе "Учитель года Беларуси". Министерство образования проводит это творческое состязания раз в три года. Цель - распространить опыт лучших педагогов, поддержать творческие инициативы учителей по реализации образовательных программ, поспособствовать росту профмастерства, создать условия для самореализации специалистов, повысить престиж педагогического труда и обеспечить публичное признание вклада учителя в развитие системы образования.-0-