Учреждения культуры Витебской области получат 75 новых пианино

26 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Учреждения культуры Витебской области в 2020 году получат 75 новых пианино белорусского производства, сообщил на заседании облисполкома начальник управления культуры Петр Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Витебской области за последние четыре года на ремонт и приобретение музыкальных инструментов направлено более Br220 тыс., закуплено 78 инструментов. В 2019 году Министерство культуры передало 50 новых пианино, в этом году планируем получить еще 75", - сказал Петр Подгурский. Инструменты изготавливает столичное ООО "Фабрика фортепиано", закупаются они за счет средств республиканского бюджета.

За время реализации в Витебской области госпрограммы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы отреставрированы дом, в котором располагалось Витебское художественное народное училище (в нем создан музей), здание бывшей электростанции в Витебске, Свято-Покровский женский монастырь в Толочине, фасад Софийского собора и другие объекты. Отремонтированы дома культуры в Сенно, Орше, Дубровно, Верхнедвинске, Чашниках, Браславе и в городских поселках Копысь и Болбасово Оршанского района.

В 2016-2019 годах на финансирование мероприятий госпрограммы "Культура Беларуси" в регионе было направлено Br256,5 млн (внебюджет - Br48,8 млн).-0-