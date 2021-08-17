Учреждения образования Минской области обеспечат охраной до конца 2021 года

Софья Филистович
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана учреждений общего среднего образования Минской области будет организована до конца 2021 года. Об этом сегодня журналистам рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович в пресс-центре БЕЛТА.
"Было принято решение Миноблисполкома по обеспечению безопасности в детских садах и школах. Оно подразумевает организацию охраны учреждений общего среднего образования в дневное время специализированными организациями и техническими средствами. Такую работу проведут поэтапно, все учреждения региона обеспечат охраной до конца 2021 года", - рассказала Софья Филистович.
Она отметила, что все учреждения образования столичного региона оборудованы видеонаблюдением по периметру и внутри. Сейчас проводятся работы по установке камер на спортивных площадках и в залах. "Кроме этого, до 1 июля 2022 года ручная система тревожной сигнализации будет установлена во всех учреждениях, где на данный момент ее нет", - подчеркнула Софья Филистович.
В учреждениях образования Минской области в новом учебном году будут обучаться более 163 тыс. учащихся. В сельских школах - 55,6 тыс. детей, в городских - 108 тыс. Впервые школьный звонок прозвенит для 17 987 мальчиков и девочек из столичного региона. В дошкольные учреждения области придут более 63 тыс. воспитанников.
Сейчас школы и детские сады активно готовят к новому учебному году. На проведение их ремонта из бюджета области было выделено более Br17 млн.
Всего в Минской области более 1110 школ и детских садов. В текущем году в регионе также планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу на 720 мест в Столбцах, детский сад на 230 мест в поселке Дружный Пуховичского района, а также среднюю школу на 720 мест и детский сад на 230 мест в поселке Колодищи-2 Минского района.-0-
"Было принято решение Миноблисполкома по обеспечению безопасности в детских садах и школах. Оно подразумевает организацию охраны учреждений общего среднего образования в дневное время специализированными организациями и техническими средствами. Такую работу проведут поэтапно, все учреждения региона обеспечат охраной до конца 2021 года", - рассказала Софья Филистович.
Она отметила, что все учреждения образования столичного региона оборудованы видеонаблюдением по периметру и внутри. Сейчас проводятся работы по установке камер на спортивных площадках и в залах. "Кроме этого, до 1 июля 2022 года ручная система тревожной сигнализации будет установлена во всех учреждениях, где на данный момент ее нет", - подчеркнула Софья Филистович.
В учреждениях образования Минской области в новом учебном году будут обучаться более 163 тыс. учащихся. В сельских школах - 55,6 тыс. детей, в городских - 108 тыс. Впервые школьный звонок прозвенит для 17 987 мальчиков и девочек из столичного региона. В дошкольные учреждения области придут более 63 тыс. воспитанников.
Сейчас школы и детские сады активно готовят к новому учебному году. На проведение их ремонта из бюджета области было выделено более Br17 млн.
Всего в Минской области более 1110 школ и детских садов. В текущем году в регионе также планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу на 720 мест в Столбцах, детский сад на 230 мест в поселке Дружный Пуховичского района, а также среднюю школу на 720 мест и детский сад на 230 мест в поселке Колодищи-2 Минского района.-0-