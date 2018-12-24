Учреждения образования Витебской области будут оказывать социальные услуги местным жителям

24 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Проект создания социальных центров по оказанию услуг населению на базе учреждений образования планируется реализовать в каждом районе Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

Основной целью проекта является совершенствование условий обучения учащихся, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, подчеркнул он. При модернизации объектов образования будут создаваться возможности для использования потенциала школ в качестве социальных центров по оказанию дополнительных услуг различным категориям граждан в конкретной местности. Проект предполагается реализовать начиная с 2020 года, прорабатываются варианты привлечения финансирования в объеме около $19 млн за счет кредитных ресурсов Всемирного банка.

В каждом районе будет определено одно базовое учреждение образования для формирования социального центра, разработан индивидуальный перечень социальных услуг с учетом особенностей и потребностей территории. Это может быть дополнительная коррекционная помощь родителям с детьми с ограниченными возможностями, образовательные услуги для лиц пожилого возраста, в том числе изучение иностранных языков, а также организация групп здорового образа жизни для пенсионеров. В свободное от основной нагрузки время компьютерные классы, возможно, поступят в распоряжение бабушек и дедушек для обучения компьютерной грамотности, современным информационно-коммуникационным технологиям. На базе центров можно проводить общественно-культурные и спортивные мероприятия.-0-