Учреждения здравоохранения Гродненской области получили более Br335 тыс. спонсорской помощи

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br335 тыс. спонсорской помощи на борьбу с коронавирусом получили поликлиники и больницы Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

К поддержке медиков присоединились областные и районные предприятия и организации разных сфер деятельности - промышленность, сельское хозяйство. Есть среди добровольных спонсоров и представители бизнеса, как крупных частных компаний, так и индивидуальные предприниматели. Оказывают посильную помощь и частные лица, общественные организации.

Суммы разные - от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, отметили в главном управлении здравоохранения. Чаще всего спонсорская помощь направлялась на закупку средств индивидуальной защиты - респираторов, костюмов, защитных экранов. В некоторых случаях закупались другие необходимые для учреждения здравоохранения товары, например одноразовая посуда.

Более Br84 тыс. направлено в адрес Гродненской областной инфекционной клинической больницы. В целом по районным организациям региона направлено около Br160 тыс., областным - Br120 тыс., городским - Br54 тыс.

Поддержать медиков может каждый. В областном управлении здравоохранения открыт благотворительный счет для этих целей. Средства с него дважды в неделю направляются на закупку средств индивидуальной защиты для медиков. -0-