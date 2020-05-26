Учреждения здравоохранения Минска возвращаются к оказанию помощи по своим профилям

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Минска постепенно возвращаются к плановому режиму работы, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Минский городской онкологический диспансер начал госпитализацию пациентов для оказания хирургической помощи, а с 2 июня он вернется к работе по всем остальным направлениям. На время его перепрофилирования онкопациентов из Минска принимал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

"Со следующей недели начнет принимать по своему профилю городская гинекологическая больница, она была предназначена для долечивания пациентов. Затем - больница скорой медицинской помощи, где уже приостановлена госпитализация. Посмотрим еще несколько дней и будем планово вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в обычный режим работы", - сказал Дмитрий Пиневич.

"Такой план разработан по всем нашим учреждениям, будем постепенно его претворять в жизнь", - добавил он.

По словам первого замминистра, больницы и республиканские учреждения, которые находятся на территории столицы, были заблаговременно приведены в готовность для оказания медпомощи в период эпидемии. "Примерно за две недели до поступления первых пациентов коечный фонд уже был готов. Наращивание объемов медицинской помощи и свободных коек проходило согласно нашим планам", - отметил Дмитрий Пиневич.

В этой связи нагрузку по оказанию специализированной медицинской помощи минчанам взяли на себя республиканские научно-практические центры. Это позволило достаточно спокойно пройти пик эпидемии и начать постепенный перевод учреждений, ориентированных на борьбу с COVID-19, на плановый режим работы. Часть учреждений, в том числе подчиненных Министерству труда и соцзащиты, сегодня нацелена на реабилитацию пациентов.

Достаточно слаженно работает система первичного звена. Благодаря этому многих пациентов наблюдают на дому, не госпитализируя на больничные койки. Более того, это позволяет выписывать пациентов из стационаров для долечивания в амбулаторных условиях. "В целом механизм достаточно хорошо работает, он находится на ежедневном контроле, - сказал Дмитрий Пиневич. - Трижды в неделю проводится расширенная видеоконференция под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Полагаю, что такое ручное управление наряду с хорошими выверенными планами позволило нам достаточно убедительно отвечать на вызовы этой эпидемии".

Первый замминистра констатировал, что разъединение эпидемических очагов, оказание медицинской помощи каждому пациенту, в какой-то степени снижение вирулентности штамма позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения и совершенно плавно, спокойно выходить из этой ситуации. Вместе с тем учреждения, которые остаются на острие борьбы с коронавирусом, по-прежнему будут работать в напряженном режиме до тех пор, пока не выздоровеет последний пациент.-0-