Учреждениям здравоохранения Минской области подарили картины китайских художников

6 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в КНР подарило картины китайских художников учреждениям здравоохранения столичного региона. Церемония передачи состоялась сегодня в Минской областной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Две картины будут находиться в областной клинической больнице, еще две отправятся в Белорусский детский хоспис. Пятая картина будет размещена в Минской областной детской клинической больнице.

В мероприятии принял участие посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. "Эта коллекция долгое время хранилась у нас в посольстве. Недавно мы решили немного изменить имидж и сделали акцент на белорусской живописи, чтобы наши китайские друзья, заходя к нам, узнавали о Беларуси. Выбор пал на учреждения Минской области, поскольку в настоящее время это один из наиболее активных регионов Беларуси по сотрудничеству с Китаем: развиваются побратимские связи, регулярно направляются контейнерные поезда, растет экспорт и гуманитарные связи. Надеемся, что другие регионы так же активно будут сотрудничать с Китаем", - пояснил он.

В свою очередь заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук подчеркнул, что дружба столичного региона Беларуси с КНР укрепляется и растет. "Надеюсь, что связи будут укрепляться и в других сферах - например, в строительстве", - заключил зампред.-0-