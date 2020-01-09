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09 января 2020, 17:51

Удойная сила

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
С хозяйским подходом
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КСУП "Племзавод "Россь" – одно из лидирующих сельхозпредприятий Волковысского района. Здесь получают племенных бычков черно-пестрой породы от лучших коров-десятитысячниц. Телят выхаживают по всем правилам на протяжении шести месяцев, а затем продают в элеверы (специализированные хозяйства).

По словам директора предприятия Виктора Замировского, выращиванием племенных бычков с высокими продуктивными качествами хозяйство занимается с середины 70-х годов прошлого века. Для этого здесь создано селекционное стадо коров с продуктивностью 10 тыс. и выше. Для определения перспективной генетики все маточное поголовье КРС занесено в племенную базу.

Предприятие работает над совершенствованием стада. Для улучшения продуктивных качеств поголовья при осеменении коров используется сперма быков разных селекций, в том числе канадской, немецкой, шведской. Наличие селекционного стада позволяет ежегодно получать и продавать в элеверы около 40 бычков.

Все маточное поголовье хозяйства – чистопородное. Лучшие коровы предприятия ежегодно участвуют на международной выставке "Белагро". Например, в 2019 году самой привлекательной и высокопродуктивной коровой в номинации "Лучшая среди коров молочных пород по первой лактации" на выставке была признана буренка Моника – гордость росского племзавода. Кроме того, что у претендентки на победу все параметры шеи, головы, вымени, спины просто идеальны, она еще и в сутки дает более 40 литров молока. Именно от таких высокопродуктивных коров получается племенное стадо с высоким генетическим потенциалом.

Молочные реки

Животноводство в сельхозпредприятии занимает ведущую место. На его долю приходится свыше 64% товарной продукции, в том числе 95% молока производится сортом экстра.

В хозяйстве 6 366 голов крупного рогатого скота, из которых 2 260 – коровы. Дойное стадо сконцентрировано на пяти молочно-товарных фермах, которые после реконструкции полностью соответствуют современным требованиям содержания скота. Хорошим подспорьем в увеличении производства молока и улучшении экономических показателей стало строительство в 2015 году нового молочно-товарного комплекса "Дубовцы" мощностью 1166 голов дойного стада. Здесь среднесуточный удой на корову составляет 18, 3 литра молока.

– Комплекс строился в три этапа, последний коровник был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Сейчас здесь содержится 1072 головы дойного стада. В этом году оно будет полностью сформировано, – рассказывает главный зоотехник Дмитрий Волчек. – Веденные в строй помещения сделали комплекс объектом закрытого типа. Сегодня здесь содержатся телки от рождения до ввода в дойное стадо.

На высоком уровне в "Дубовцах" сохранность телят. Этому способствует просторный телятник на 170 голов, где установлены индивидуальные пластиковые клетки-трансформеры с поилками и кормушками. За 11 месяцев этого года среднесуточные привесы по хозяйству сложились на уровне 760 граммов.

Кроме животноводческой и растениеводческой деятельности предприятие имеет ряд подсобных промышленных и вспомогательных производств: рыбное хозяйство, столярная мастерская, цеха по переработке молока и мяса, где налажено производство сыров и мясных консервов, а также комбикормовый цех. Более 150 гектаров занимает сад, который каждый год приносит немалый урожай.

По труду и честь

Пожалуй, один из важнейших факторов успеха в сельском хозяйстве – это специалисты. Например, такие как начальник МТК "Дубовцы" Людмила Щекочихина, которая возглавляет комплекс с первых дней его работы. В сельском хозяйстве она работает всю свою жизнь.

– Качественное поголовье, правильный уход, комфортные условия и соблюдение технологий – это все что нужно для получения хороших удоев, – говорит Людмила Щекочихина.

Людмила Щекочихина
Людмила Щекочихина

Она уверена: работать с животными нужно только по призванию. Так же считает и животновод Павел Сидорович – настоящий воспитатель, который ежедневно ухаживает за подрастающим стадом, и ветеринарный фельдшер Татьяна Чорич, что трудится в сельском хозяйстве более 30 лет.

Павел Сидорович
Павел Сидорович

– Мои родители всю жизнь работали на ферме, поэтому у меня не было сомнений в том, какую сферу деятельности выбрать для себя, – рассказывает Татьяна. – Смело пошла учиться на ветфельдшера. Главное в моей работе — это здоровье и сохранность животных.

Александр Семеняко проработал в "Росси" почти 45 лет. Сегодня главным инженером здесь трудится его сын Артем.

– Пятилетняя отработка уже прошла, но я решил остаться на предприятии. Работать интересно, когда руководство тебя понимает, техника хорошая, постоянно обновляется парк. Только в 2019 году мы закупили 9 тракторов, в том числе энергонасыщенный, – отмечает специалист. – На 63 единицы техники в хозяйстве три машинных двора, один из которых оснащен базой для хранения. Там на заслуженном отдыхе после горячей летней страды стоят комбайны. Хранится техника строго по стандартам. А пока часть машин ждет "своего звездного часа", в мастерских готовится к весеннему сезону почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Ведь как только агроном даст отмашку, им нужно быть в поле.

Для того чтобы людям труд был в радость, руководство предприятия создает максимально комфортные условия. Так, на фермах и ремонтных мастерских оборудованы раздевалки, душевые и комнаты для отдыха и приема пищи. А в сезон массовых полевых работ труженики обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Заботятся здесь не только о показателях и условиях работы внутри предприятия. Многие из работников – люди местные, живущие на территории хозяйства. Надо сказать, на землях, входящих в состав племзавода находится 27 деревень! В их благоустройстве племзавод "Россь" также оказывает помощь.

231912, Гродненская область, Волковысский р-н, г. п. Россь, ул. Шевякова, 4

Тел: 8 (015 12) 6-21-20, е-mail: info@plemzavod-ross.by, www.plemzavod-ross.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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