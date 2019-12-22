Ух, хороша водичка - в Витебске провели новогодний фестиваль закаливания

22 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на реке Западная Двина сегодня прошел новогодний фестиваль закаливания, купания и зимнего плавания. Люди разных возрастов окунулись в холодную воду и поплавали в реке, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором необычного фестиваля стал тренер по плаванию СДЮШОР №8 Витебска, известный витебский "морж" и автор различных рекордов Станислав Шумяков. Для него это уже 41-й зимний сезон закаливания. "Холодом проверяю свое тело с 1979 года. Тогда был интерес испытать ощущения при воздействии холода на свой организм. Это все переросло в устойчивый навык и желание окунаться в холодную воду. Чувствую себя отлично, получаю радость", - отметил 61-летний "морж".

Станислав Шумяков

В разные годы Станислав Шумяков преодолевал вплавь около 1 км по Двине, проплывал подо льдом из одной лунки в другую, расстояние между которыми было 20 м. В январе этого года просидел в сугробе более 50 минут.

Станислав Шумяков

Витебчанин постепенно привлек к закаливанию и своего внука Артема. Парню 11 лет, он занимается плаванием. Сегодня школьник проплыл по реке 50 м брассом. "Закаливаться начал с восьми лет. Делал это постепенно, сначала с конца лета, потом в сентябре - и так по градусу все ниже и ниже", - сказал юноша.

Во время заплывов температура воды была около 5 градусов. В холодных забавах приняли участие порядка 20 человек. Среди них школьники, мастера спорта по плаванию, а также люди разных профессий, для которых закаливание стало неотъемлемой частью жизни.

Опытные "моржи" проплыли от 50 до 200 м, школьники окунались в воду и под крики "как же холодно!" и "ух, хороша водичка!" быстро бежали греться в отапливаемую палатку - ее предоставили военные.

"Надеюсь, такая новогодняя традиция со временем найдет отклик у жителей Витебской области, и фестиваль станет массовым", - добавил Станислав Шумяков.

Фестиваль закаливания, купания и зимнего плавания прошел при поддержке управления спорта и туризма облисполкома, а также ОСВОДа.-0-

Фото Александра Хитрова