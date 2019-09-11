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11 сентября 2019, 19:14

"Ух ты!", "Хип-хоп" и "Граф Монте-Кристо" - 170 сортов винограда выращивает житель Оршанского района

11 сентября, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель агрогородка Бабиничи Оршанского района Валерий Помельников на дачном участке выращивает около 170 сортов винограда. О своих ягодных "рощах" он рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Валерий Помельников - физик по образованию, отработал 34 года на Оршанской птицефабрике. "За несколько лет до пенсии начал задумываться, что буду делать после того, как уйду с работы. Выращиванием привычных нам овощей и фруктов занимаются все, думаю, а попробую виноград. У нас таким никто не увлекался. В газетах прочитал о виноградаре из Витебска, съездил к нему, взял несколько сортов ягоды и посадил у себя", - вспоминает 75-летний виноградарь.

Затем были месяцы ожиданий. "На второй год появились "сигналки" (маленькие гроздья). Понял, что получается, начал погружаться в специальную литературу, сейчас у меня больше 100 книг по этой теме и около 170 сортов винограда", - сказал пенсионер.

За сезон семья Помельниковых собирают порядка 500 кг урожая. На участке можно встретить различные сорта - "Ух ты!", "Овация", "Хип-хоп", "Граф Монте-Кристо", "Лидия" и десятки других. Также на сотках пенсионера растут орехи, инжир, персики, абрикосы и привычные для Беларуси овощи.

"Лето было холодным, тепла не хватало, но урожай есть. С удивлением узнал, что мой виноград может и такие условия выдержать, - отметил Валерий Помельников. - Что мы с ним только не делаем: маринуем, мочим, в собственном соку готовим, делаем варенье, вино. Все перерабатываем, ничего не остается".

У Валерия и Натальи Помельниковых двое детей и трое внуков. Сын уже взял несколько саженцев на пробу для своего участка. Сладкие ягоды пришлись по вкусу и питомцу - овчарке Райфу.

Несмотря на всю красоту виноградников, есть и проблемы - нужно регулярно бороться с осами, которые любят полакомиться ягодой. Валерий Алексеевич придумал ноу-хау - ловить их с помощью пылесоса.

Всем накопленным опытом Валерий Помельников поделился в книге "Виноград на вашем участке". Она востребована, ее быстро раскупили, пришлось выпустить второй тираж, а скоро может выйти и третий. Обращаются к Валерию Алексеевичу и через блог, который он ведет в интернете, часто звонят, просят саженцы. "Звонили даже из Бразилии, просили прислать. Я объяснил, что не могу, таможня не пропустит", - отметил он.

Виноградарь ездит по специализированным выставкам. Недавно он представлял свой виноград на выставке-ярмарке "Янтарная гроздь винограда - 2019" в Пинске. Там он получил диплом и кубок за вклад в развитие виноградарства в Беларуси. По словам Валерия Помельникова, для него это многое значит, свое дело забрасывать не собирается и соотечественникам советует не бояться выращивать виноград в наших широтах.-0-

Фото Александра Хитрова

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