"...Ухань трымайся..." - Национальная библиотека запустила бегущую строку в поддержку КНР

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси запустила на здании бегущую строку со словами поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью НББ.

"В связи с распространением пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом COVID-2019, в Китае сложилась тяжелая ситуация. Беларусь оказывает гуманитарную помощь: предоставляет средства защиты и лекарства, необходимые для борьбы с вирусом. По инициативе посольства Беларуси в Китае по 23 февраля на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки можно увидеть бегущую строку "Кітай змагайся, Ухань трымайся, Беларусь з табою", - рассказали в НББ.

Всемирная организация здравоохранения присвоила коронавирусу официальное название - COVID-19. Установлено, что 168 лабораторий по всему миру оснащены технологиями, позволяющими выявить коронавирус.

В Беларуси с 30 января в режиме повышенной готовности работают санитарно-эпидемиологическая служба, скорая медицинская помощь, амбулатории, поликлиники и больницы. Организации здравоохранения готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и медицинскому наблюдению за контактными лицами. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.-0-