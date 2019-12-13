Уходивший в самоволку новобранец в Лепельском районе готовится к присяге

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новобранец, несколько часов находившийся в самовольной отлучке, готовится к присяге. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.
Установлено, что причины отлучки личные. "Не у всех получается сразу привыкнуть к новому укладу жизни. Военнослужащий в строю, готовится принимать Военную присягу", - проинформировала Наталья Гаврусик.
Как сообщалось, ночью 11 декабря военнослужащий срочной службы самовольно покинул воинскую часть в деревне Заслоново Лепельского района. Новобранца оперативно нашли.-0-